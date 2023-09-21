دولار هونغ كونغ إلى دولار بروني

تحويل HKD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٧٥٫٠٣ bnd

1.00000 HKD = 0.17503 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 13:21 UTC
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HKD إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.064288.48261.436881.662290.9639518.3155
1GBP1.152811.22685102.0061.656491.916351.1112521.1148
1USD0.939650.815096183.14471.35021.562010.905817.2106
1INR0.01130170.009803340.012027210.01623920.01878670.01089430.206996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار بروني
100 HKD17.50310 BND
200 HKD35.00620 BND
300 HKD52.50930 BND
500 HKD87.51550 BND
1000 HKD175.03100 BND
2000 HKD350.06200 BND
2500 HKD437.57750 BND
3000 HKD525.09300 BND
4000 HKD700.12400 BND
5000 HKD875.15500 BND
10000 HKD1750.31000 BND
20000 HKD3500.62000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / دولار هونغ كونغ
1 BND5.71328 HKD
5 BND28.56640 HKD
10 BND57.13280 HKD
20 BND114.26560 HKD
50 BND285.66400 HKD
100 BND571.32800 HKD
250 BND1428.32000 HKD
500 BND2856.64000 HKD
1000 BND5713.28000 HKD
2000 BND11426.56000 HKD
5000 BND28566.40000 HKD
10000 BND57132.80000 HKD