10 دولار بروني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BND إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bnd
٥٧٫٩٦ hkd

1.00000 BND = 5.79613 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:58 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BND إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 HKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855651.077589.10621.464861.67080.9544518.4166
1GBP1.168711.2593104.1411.712021.952711.1154721.524
1USD0.92810.794092182.69721.35951.550630.885817.092
1INR0.01122260.00960240.012092310.01643950.01875070.01071140.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / دولار هونغ كونغ
1 BND5.79613 HKD
5 BND28.98065 HKD
10 BND57.96130 HKD
20 BND115.92260 HKD
50 BND289.80650 HKD
100 BND579.61300 HKD
250 BND1449.03250 HKD
500 BND2898.06500 HKD
1000 BND5796.13000 HKD
2000 BND11592.26000 HKD
5000 BND28980.65000 HKD
10000 BND57961.30000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار بروني
100 HKD17.25290 BND
200 HKD34.50580 BND
300 HKD51.75870 BND
500 HKD86.26450 BND
1000 HKD172.52900 BND
2000 HKD345.05800 BND
2500 HKD431.32250 BND
3000 HKD517.58700 BND
4000 HKD690.11600 BND
5000 HKD862.64500 BND
10000 HKD1725.29000 BND
20000 HKD3450.58000 BND