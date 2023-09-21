يورو إلى دولار بروني

تحويل EUR إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٤٥٤٫٧٢ bnd

1.00000 EUR = 1.45472 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار بروني
1 EUR1.45472 BND
5 EUR7.27360 BND
10 EUR14.54720 BND
20 EUR29.09440 BND
50 EUR72.73600 BND
100 EUR145.47200 BND
250 EUR363.68000 BND
500 EUR727.36000 BND
1000 EUR1454.72000 BND
2000 EUR2909.44000 BND
5000 EUR7273.60000 BND
10000 EUR14547.20000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / اليورو
1 BND0.68742 EUR
5 BND3.43710 EUR
10 BND6.87419 EUR
20 BND13.74838 EUR
50 BND34.37095 EUR
100 BND68.74190 EUR
250 BND171.85475 EUR
500 BND343.70950 EUR
1000 BND687.41900 EUR
2000 BND1374.83800 EUR
5000 BND3437.09500 EUR
10000 BND6874.19000 EUR