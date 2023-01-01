10 دولار بروني إلى يورو

تحويل BND إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bnd
٦٫٨٥ eur

1.00000 BND = 0.68529 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:47 UTC
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BND إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077689.11451.465271.671350.954618.4183
1GBP1.168511.2592104.1321.71221.953011.1154521.5222
1USD0.9280.794155182.69721.359751.550990.8858517.092
1INR0.01122150.009603170.012092310.01644250.0187550.0107120.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار بروني / اليورو
1 BND0.68529 EUR
5 BND3.42646 EUR
10 BND6.85292 EUR
20 BND13.70584 EUR
50 BND34.26460 EUR
100 BND68.52920 EUR
250 BND171.32300 EUR
500 BND342.64600 EUR
1000 BND685.29200 EUR
2000 BND1370.58400 EUR
5000 BND3426.46000 EUR
10000 BND6852.92000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار بروني
1 EUR1.45923 BND
5 EUR7.29615 BND
10 EUR14.59230 BND
20 EUR29.18460 BND
50 EUR72.96150 BND
100 EUR145.92300 BND
250 EUR364.80750 BND
500 EUR729.61500 BND
1000 EUR1459.23000 BND
2000 EUR2918.46000 BND
5000 EUR7296.15000 BND
10000 EUR14592.30000 BND