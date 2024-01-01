5 يوان صيني إلى دولار بروني

تحويل CNY إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
0.92 bnd

¥1.000 CNY = B$0.1845 BND

Mid-market exchange rate at 08:01
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CNY إلى BND مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9150.7831.51583.9591.324
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7670.17
1 CAD0.7295.68410.6670.5711.10461.1990.965
1 EUR1.0928.5191.49910.8551.65591.7211.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار بروني
1 CNY٠٫١٨٤٥٢ BND
5 CNY٠٫٩٢٢٥٩ BND
10 CNY١٫٨٤٥١٨ BND
20 CNY٣٫٦٩٠٣٦ BND
50 CNY٩٫٢٢٥٩٠ BND
100 CNY١٨٫٤٥١٨٠ BND
250 CNY٤٦٫١٢٩٥٠ BND
500 CNY٩٢٫٢٥٩٠٠ BND
1000 CNY١٨٤٫٥١٨٠٠ BND
2000 CNY٣٦٩٫٠٣٦٠٠ BND
5000 CNY٩٢٢٫٥٩٠٠٠ BND
10000 CNY١٬٨٤٥٫١٨٠٠٠ BND
معدلات التحويل دولار بروني / Chinese Yuan RMB
1 BND٥٫٤١٩٥٣ CNY
5 BND٢٧٫٠٩٧٦٥ CNY
10 BND٥٤٫١٩٥٣٠ CNY
20 BND١٠٨٫٣٩٠٦٠ CNY
50 BND٢٧٠٫٩٧٦٥٠ CNY
100 BND٥٤١٫٩٥٣٠٠ CNY
250 BND١٬٣٥٤٫٨٨٢٥٠ CNY
500 BND٢٬٧٠٩٫٧٦٥٠٠ CNY
1000 BND٥٬٤١٩٫٥٣٠٠٠ CNY
2000 BND١٠٬٨٣٩٫٠٦٠٠٠ CNY
5000 BND٢٧٬٠٩٧٫٦٥٠٠٠ CNY
10000 BND٥٤٬١٩٥٫٣٠٠٠٠ CNY