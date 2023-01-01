5 دولار بروني إلى يوان صيني

تحويل BND إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٥ bnd
٢٦٫٨٢ cny

1.00000 BND = 5.36327 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:40 UTC
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BND إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077789.12281.46541.671370.9546518.42
1GBP1.1684311.2592104.1321.71221.952851.1154421.5222
1USD0.92790.794155182.69721.359751.550870.885817.092
1INR0.01122050.009603170.012092310.01644250.01875360.01071140.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Chinese Yuan RMB
1 BND5.36327 CNY
5 BND26.81635 CNY
10 BND53.63270 CNY
20 BND107.26540 CNY
50 BND268.16350 CNY
100 BND536.32700 CNY
250 BND1340.81750 CNY
500 BND2681.63500 CNY
1000 BND5363.27000 CNY
2000 BND10726.54000 CNY
5000 BND26816.35000 CNY
10000 BND53632.70000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار بروني
1 CNY0.18645 BND
5 CNY0.93227 BND
10 CNY1.86453 BND
20 CNY3.72906 BND
50 CNY9.32265 BND
100 CNY18.64530 BND
250 CNY46.61325 BND
500 CNY93.22650 BND
1000 CNY186.45300 BND
2000 CNY372.90600 BND
5000 CNY932.26500 BND
10000 CNY1864.53000 BND