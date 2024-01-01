Brunei dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile BND → AUD çevirin

1.000 bnd
1.136,53 aud

1,000 BND = 1,137 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,941,3771,68418,8621,3621,5470,803
1 EUR1,06411,4661,79220,0711,4491,6470,855
1 CAD0,7260,68211,22313,6940,9881,1230,583
1 NZD0,5940,5580,818111,1980,8080,9190,477

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brunei dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Avustralya Doları
1 BND1,13653 AUD
5 BND5,68265 AUD
10 BND11,36530 AUD
20 BND22,73060 AUD
50 BND56,82650 AUD
100 BND113,65300 AUD
250 BND284,13250 AUD
500 BND568,26500 AUD
1000 BND1.136,53000 AUD
2000 BND2.273,06000 AUD
5000 BND5.682,65000 AUD
10000 BND11.365,30000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Brunei Doları
1 AUD0,87987 BND
5 AUD4,39935 BND
10 AUD8,79869 BND
20 AUD17,59738 BND
50 AUD43,99345 BND
100 AUD87,98690 BND
250 AUD219,96725 BND
500 AUD439,93450 BND
1000 AUD879,86900 BND
2000 AUD1.759,73800 BND
5000 AUD4.399,34500 BND
10000 AUD8.798,69000 BND