ألف دولار نيوزيلندي إلى دولار بروني

تحويل NZD إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nzd
804.69 bnd

$1.000 NZD = B$0.8047 BND

Mid-market exchange rate at 08:07
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NZD إلى BND مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.983.9091.3590.851145.825
1 AUD0.67210.5120.60556.4160.9140.57298.045
1 GBP1.3121.95211.18110.1171.7841.117191.373
1 EUR1.1121.6540.847193.2851.5110.946162.125

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار بروني
1 NZD٠٫٨٠٤٦٩ BND
5 NZD٤٫٠٢٣٤٣ BND
10 NZD٨٫٠٤٦٨٥ BND
20 NZD١٦٫٠٩٣٧٠ BND
50 NZD٤٠٫٢٣٤٢٥ BND
100 NZD٨٠٫٤٦٨٥٠ BND
250 NZD٢٠١٫١٧١٢٥ BND
500 NZD٤٠٢٫٣٤٢٥٠ BND
1000 NZD٨٠٤٫٦٨٥٠٠ BND
2000 NZD١٬٦٠٩٫٣٧٠٠٠ BND
5000 NZD٤٬٠٢٣٫٤٢٥٠٠ BND
10000 NZD٨٬٠٤٦٫٨٥٠٠٠ BND
معدلات التحويل دولار بروني / دولار نيوزيلندي
1 BND١٫٢٤٢٧٢ NZD
5 BND٦٫٢١٣٦٠ NZD
10 BND١٢٫٤٢٧٢٠ NZD
20 BND٢٤٫٨٥٤٤٠ NZD
50 BND٦٢٫١٣٦٠٠ NZD
100 BND١٢٤٫٢٧٢٠٠ NZD
250 BND٣١٠٫٦٨٠٠٠ NZD
500 BND٦٢١٫٣٦٠٠٠ NZD
1000 BND١٬٢٤٢٫٧٢٠٠٠ NZD
2000 BND٢٬٤٨٥٫٤٤٠٠٠ NZD
5000 BND٦٬٢١٣٫٦٠٠٠٠ NZD
10000 BND١٢٬٤٢٧٫٢٠٠٠٠ NZD