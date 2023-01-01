1 دولار بروني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BND إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١ bnd
١٫٢٤ nzd

1.00000 BND = 1.24270 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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BND إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.077289.08141.464881.670340.9541518.4115
1GBP1.1687711.259104.1161.712111.952241.1151821.5188
1USD0.928350.794281182.69721.35991.550630.8857517.092
1INR0.01122570.009604690.012092310.01644430.01875070.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / دولار نيوزيلندي
1 BND1.24270 NZD
5 BND6.21350 NZD
10 BND12.42700 NZD
20 BND24.85400 NZD
50 BND62.13500 NZD
100 BND124.27000 NZD
250 BND310.67500 NZD
500 BND621.35000 NZD
1000 BND1242.70000 NZD
2000 BND2485.40000 NZD
5000 BND6213.50000 NZD
10000 BND12427.00000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار بروني
1 NZD0.80470 BND
5 NZD4.02350 BND
10 NZD8.04700 BND
20 NZD16.09400 BND
50 NZD40.23500 BND
100 NZD80.47000 BND
250 NZD201.17500 BND
500 NZD402.35000 BND
1000 NZD804.70000 BND
2000 NZD1609.40000 BND
5000 NZD4023.50000 BND
10000 NZD8047.00000 BND