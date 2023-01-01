100 دولار بروني إلى فرنك سويسري

تحويل BND إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

100 bnd
65.48 chf

1.00000 BND = 0.65476 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:37 UTC
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BND إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.077789.12281.465461.671240.954818.42
1GBP1.1684311.2592104.1321.712261.95271.1156221.5222
1USD0.92790.794155182.69721.35981.550750.8859517.092
1INR0.01122050.009603170.012092310.01644310.01875210.01071320.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الفرنك السويسري
1 BND0.65476 CHF
5 BND3.27378 CHF
10 BND6.54756 CHF
20 BND13.09512 CHF
50 BND32.73780 CHF
100 BND65.47560 CHF
250 BND163.68900 CHF
500 BND327.37800 CHF
1000 BND654.75600 CHF
2000 BND1309.51200 CHF
5000 BND3273.78000 CHF
10000 BND6547.56000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار بروني
1 CHF1.52729 BND
5 CHF7.63645 BND
10 CHF15.27290 BND
20 CHF30.54580 BND
50 CHF76.36450 BND
100 CHF152.72900 BND
250 CHF381.82250 BND
500 CHF763.64500 BND
1000 CHF1527.29000 BND
2000 CHF3054.58000 BND
5000 CHF7636.45000 BND
10000 CHF15272.90000 BND