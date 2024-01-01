Венгерские форинты в брунейские доллары

Сконвертируйте HUF в BND по реальному обменному курсу

10 000 huf
37,47 bnd

Ft1,000 HUF = B$0,003747 BND

Среднерыночный курс в 06:33
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1 HUF в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00370,0038
Низкий0,00370,0036
В среднем0,00370,0037
Изменить2.20%1.84%
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Соотношение 1 HUF к BND

За последние 30 дней максимальный курс HUF к BND составил 0,0037, а минимальный — 0,0037. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0037. Изменение курса HUF к BND в процентном соотношении составило 2.20.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к BND составил 0,0038, а минимальный — 0,0036. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0037. Изменение курса HUF к BND в процентном соотношении составило 1.84.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7731,3711,34518,27583,6441,492
1 EUR1,08910,8421,4921,46419,89691,0631,625
1 GBP1,2931,18811,7721,73923,631108,1561,93
1 CAD0,730,670,56410,98113,33261,0211,089

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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерский форинт

HUF в USD

HUF в EUR

HUF в GBP

HUF в CAD

HUF в SGD

HUF в ZAR

HUF в INR

HUF в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Брунейский доллар
2000 HUF7,49356 BND
5000 HUF18,73390 BND
10000 HUF37,46780 BND
15000 HUF56,20170 BND
20000 HUF74,93560 BND
30000 HUF112,40340 BND
40000 HUF149,87120 BND
50000 HUF187,33900 BND
60000 HUF224,80680 BND
100000 HUF374,67800 BND
150000 HUF562,01700 BND
200000 HUF749,35600 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Венгерский форинт
1 BND266,89600 HUF
5 BND1 334,48000 HUF
10 BND2 668,96000 HUF
20 BND5 337,92000 HUF
50 BND13 344,80000 HUF
100 BND26 689,60000 HUF
250 BND66 724,00000 HUF
500 BND133 448,00000 HUF
1000 BND266 896,00000 HUF
2000 BND533 792,00000 HUF
5000 BND1 334 480,00000 HUF
10000 BND2 668 960,00000 HUF