5000 евро в брунейские доллары

Сконвертируйте EUR в BND по реальному обменному курсу

5 000 eur
7 303,65 bnd

1.00000 EUR = 1.46073 BND

Среднерыночный курс в 14:34 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса EUR к BND

1 мин. назад 1 EUR → 0 BND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.07388.98691.454611.673420.9587518.4178
1GBP1.1633311.2483103.5251.692261.946821.1153421.4268
1USD0.9320.801089182.93281.355651.559580.893417.1648
1INR0.01123760.00965950.01205810.01634640.01880530.01077260.206972

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Евро / Брунейский доллар
1 EUR1.46073 BND
5 EUR7.30365 BND
10 EUR14.60730 BND
20 EUR29.21460 BND
50 EUR73.03650 BND
100 EUR146.07300 BND
250 EUR365.18250 BND
500 EUR730.36500 BND
1000 EUR1460.73000 BND
2000 EUR2921.46000 BND
5000 EUR7303.65000 BND
10000 EUR14607.30000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Евро
1 BND0.68459 EUR
5 BND3.42295 EUR
10 BND6.84590 EUR
20 BND13.69180 EUR
50 BND34.22950 EUR
100 BND68.45900 EUR
250 BND171.14750 EUR
500 BND342.29500 EUR
1000 BND684.59000 EUR
2000 BND1369.18000 EUR
5000 BND3422.95000 EUR
10000 BND6845.90000 EUR