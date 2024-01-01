Чешские кроны в замбийские квачи

Сконвертируйте CZK в ZMW по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ZK1,155 ZMW

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса CZK к ZMW

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ZMW
1 CZK в ZMWПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,16461,1870
Низкий1,13461,1304
В среднем1,14541,1547
Изменение1.04%2.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к ZMW

За последние 30 дней максимальный курс CZK к ZMW составил 1,1646, а минимальный — 1,1346. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1454. Изменение курса CZK к ZMW в процентном соотношении составило 1.04.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к ZMW составил 1,1870, а минимальный — 1,1304. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1547. Изменение курса CZK к ZMW в процентном соотношении составило 2.19.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к ZMW

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в замбийские квачи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и ZMW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в ZMW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / ZMW
1 CZK1,15511 ZMW
5 CZK5,77555 ZMW
10 CZK11,55110 ZMW
20 CZK23,10220 ZMW
50 CZK57,75550 ZMW
100 CZK115,51100 ZMW
250 CZK288,77750 ZMW
500 CZK577,55500 ZMW
1000 CZK1 155,11000 ZMW
2000 CZK2 310,22000 ZMW
5000 CZK5 775,55000 ZMW
10000 CZK11 551,10000 ZMW
Обменные курсы ZMW / Чешская крона
1 ZMW0,86572 CZK
5 ZMW4,32859 CZK
10 ZMW8,65718 CZK
20 ZMW17,31436 CZK
50 ZMW43,28590 CZK
100 ZMW86,57180 CZK
250 ZMW216,42950 CZK
500 ZMW432,85900 CZK
1000 ZMW865,71800 CZK
2000 ZMW1 731,43600 CZK
5000 ZMW4 328,59000 CZK
10000 ZMW8 657,18000 CZK