الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كواشا زامبي

حوّل CZK إلى ZMW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.9053 ZMW
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى ZMW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى ZMW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى ZMW اليوم

CZKZMW
1 CZK0.91 ZMW
5 CZK4.53 ZMW
10 CZK9.05 ZMW
20 CZK18.11 ZMW
50 CZK45.27 ZMW
100 CZK90.53 ZMW
250 CZK226.33 ZMW
500 CZK452.65 ZMW
1000 CZK905.30 ZMW
2000 CZK1,810.61 ZMW
5000 CZK4,526.51 ZMW
10000 CZK9,053.03 ZMW
ZMWCZK
1 ZMW1.10 CZK
5 ZMW5.52 CZK
10 ZMW11.05 CZK
20 ZMW22.09 CZK
50 ZMW55.23 CZK
100 ZMW110.46 CZK
250 ZMW276.15 CZK
500 ZMW552.30 CZK
1000 ZMW1,104.60 CZK
2000 ZMW2,209.20 CZK
5000 ZMW5,523 CZK
10000 ZMW11,046 CZK

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