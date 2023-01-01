الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كواشا زامبي

تحويل CZK إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٩٬٠٨٠٫٦٠ zmw

1.00000 CZK = 0.90806 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 9:12 UTC
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CZK إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.066288.65991.438841.664510.967418.2448
1GBP1.15411.23035102.311.660361.920771.1163821.0537
1USD0.93790.812777183.1551.34951.561160.907317.112
1INR0.01127910.009774240.012025710.01622870.01877410.01091090.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / زيميو
1 CZK0.90806 ZMW
5 CZK4.54030 ZMW
10 CZK9.08060 ZMW
20 CZK18.16120 ZMW
50 CZK45.40300 ZMW
100 CZK90.80600 ZMW
250 CZK227.01500 ZMW
500 CZK454.03000 ZMW
1000 CZK908.06000 ZMW
2000 CZK1816.12000 ZMW
5000 CZK4540.30000 ZMW
10000 CZK9080.60000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ZMW1.10125 CZK
5 ZMW5.50625 CZK
10 ZMW11.01250 CZK
20 ZMW22.02500 CZK
50 ZMW55.06250 CZK
100 ZMW110.12500 CZK
250 ZMW275.31250 CZK
500 ZMW550.62500 CZK
1000 ZMW1101.25000 CZK
2000 ZMW2202.50000 CZK
5000 ZMW5506.25000 CZK
10000 ZMW11012.50000 CZK