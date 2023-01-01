1 كواشا زامبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل ZMW إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١ zmw
٠٫٩٨ czk

1.00000 ZMW = 0.97885 CZK

Mid-market exchange rate at 08:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.875451.084290.2381.485631.673280.9633518.7605
1 GBP1.1422711.2385103.081.697051.911411.1004121.4304
1 USD0.922350.807428183.231.370251.543330.888517.3035
1 INR0.01108180.009701170.012014910.01646340.01854290.01067520.2079

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ZMW0.97885 CZK
5 ZMW4.89425 CZK
10 ZMW9.78850 CZK
20 ZMW19.57700 CZK
50 ZMW48.94250 CZK
100 ZMW97.88500 CZK
250 ZMW244.71250 CZK
500 ZMW489.42500 CZK
1000 ZMW978.85000 CZK
2000 ZMW1957.70000 CZK
5000 ZMW4894.25000 CZK
10000 ZMW9788.50000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / زيميو
1 CZK1.02161 ZMW
5 CZK5.10805 ZMW
10 CZK10.21610 ZMW
20 CZK20.43220 ZMW
50 CZK51.08050 ZMW
100 CZK102.16100 ZMW
250 CZK255.40250 ZMW
500 CZK510.80500 ZMW
1000 CZK1021.61000 ZMW
2000 CZK2043.22000 ZMW
5000 CZK5108.05000 ZMW
10000 CZK10216.10000 ZMW