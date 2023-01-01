ألف كواشا زامبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل ZMW إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 zmw
978.39 czk

1.00000 ZMW = 0.97839 CZK

Mid-market exchange rate at 08:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87551.084290.2381.485951.673920.963618.766
1 GBP1.142211.2384103.0721.697291.9121.1006321.435
1 USD0.922350.807494183.231.370551.543920.888817.3086
1 INR0.01108180.009701950.012014910.0164670.01855010.01067880.207961

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ZMW0.97839 CZK
5 ZMW4.89195 CZK
10 ZMW9.78390 CZK
20 ZMW19.56780 CZK
50 ZMW48.91950 CZK
100 ZMW97.83900 CZK
250 ZMW244.59750 CZK
500 ZMW489.19500 CZK
1000 ZMW978.39000 CZK
2000 ZMW1956.78000 CZK
5000 ZMW4891.95000 CZK
10000 ZMW9783.90000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / زيميو
1 CZK1.02209 ZMW
5 CZK5.11045 ZMW
10 CZK10.22090 ZMW
20 CZK20.44180 ZMW
50 CZK51.10450 ZMW
100 CZK102.20900 ZMW
250 CZK255.52250 ZMW
500 CZK511.04500 ZMW
1000 CZK1022.09000 ZMW
2000 CZK2044.18000 ZMW
5000 CZK5110.45000 ZMW
10000 CZK10220.90000 ZMW