يوان صيني إلى كواشا زامبي

تحويل CNY إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬٨٥١٫٤٩ zmw

1.00000 CNY = 2.85149 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

CNY إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 ZMW
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / زيميو
1 CNY2.85149 ZMW
5 CNY14.25745 ZMW
10 CNY28.51490 ZMW
20 CNY57.02980 ZMW
50 CNY142.57450 ZMW
100 CNY285.14900 ZMW
250 CNY712.87250 ZMW
500 CNY1425.74500 ZMW
1000 CNY2851.49000 ZMW
2000 CNY5702.98000 ZMW
5000 CNY14257.45000 ZMW
10000 CNY28514.90000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Chinese Yuan RMB
1 ZMW0.35069 CNY
5 ZMW1.75347 CNY
10 ZMW3.50694 CNY
20 ZMW7.01388 CNY
50 ZMW17.53470 CNY
100 ZMW35.06940 CNY
250 ZMW87.67350 CNY
500 ZMW175.34700 CNY
1000 ZMW350.69400 CNY
2000 ZMW701.38800 CNY
5000 ZMW1753.47000 CNY
10000 ZMW3506.94000 CNY