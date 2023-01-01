كرونة نروجية إلى كواشا زامبي

تحويل NOK إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1937.43 zmw

1.00000 NOK = 1.93743 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 0:21 UTC
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NOK إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065688.31641.436321.663050.964418.3575
1GBP1.1531411.22875101.8381.656231.917671.1120821.1682
1USD0.938450.813835182.87951.34791.560670.90517.2274
1INR0.01132290.00981950.012065710.01626340.01883060.01091950.207861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / زيميو
1 NOK1.93743 ZMW
5 NOK9.68715 ZMW
10 NOK19.37430 ZMW
20 NOK38.74860 ZMW
50 NOK96.87150 ZMW
100 NOK193.74300 ZMW
250 NOK484.35750 ZMW
500 NOK968.71500 ZMW
1000 NOK1937.43000 ZMW
2000 NOK3874.86000 ZMW
5000 NOK9687.15000 ZMW
10000 NOK19374.30000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / كروني نرويجي
1 ZMW0.51615 NOK
5 ZMW2.58074 NOK
10 ZMW5.16149 NOK
20 ZMW10.32298 NOK
50 ZMW25.80745 NOK
100 ZMW51.61490 NOK
250 ZMW129.03725 NOK
500 ZMW258.07450 NOK
1000 ZMW516.14900 NOK
2000 ZMW1032.29800 NOK
5000 ZMW2580.74500 NOK
10000 ZMW5161.49000 NOK