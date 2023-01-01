ألف كواشا زامبي إلى كرونة نروجية

تحويل ZMW إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 zmw
468.83 nok

1.00000 ZMW = 0.46883 NOK

Mid-market exchange rate at 08:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.875851.085190.30741.486041.671570.964418.7635
1 GBP1.1417511.239103.1161.696811.908651.101121.4248
1 USD0.921550.807103183.2251.36951.540480.888717.292
1 INR0.01107330.009697840.012015610.01645540.01850980.01067830.207774

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / كروني نرويجي
1 ZMW0.46883 NOK
5 ZMW2.34414 NOK
10 ZMW4.68828 NOK
20 ZMW9.37656 NOK
50 ZMW23.44140 NOK
100 ZMW46.88280 NOK
250 ZMW117.20700 NOK
500 ZMW234.41400 NOK
1000 ZMW468.82800 NOK
2000 ZMW937.65600 NOK
5000 ZMW2344.14000 NOK
10000 ZMW4688.28000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / زيميو
1 NOK2.13298 ZMW
5 NOK10.66490 ZMW
10 NOK21.32980 ZMW
20 NOK42.65960 ZMW
50 NOK106.64900 ZMW
100 NOK213.29800 ZMW
250 NOK533.24500 ZMW
500 NOK1066.49000 ZMW
1000 NOK2132.98000 ZMW
2000 NOK4265.96000 ZMW
5000 NOK10664.90000 ZMW
10000 NOK21329.80000 ZMW