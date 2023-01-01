5 كواشا زامبي إلى كرونة نروجية

تحويل ZMW إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

5 zmw
2.34 nok

1.00000 ZMW = 0.46893 NOK

Mid-market exchange rate at 08:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87571.0849590.29331.485891.671470.964218.7666
1 GBP1.1419411.239103.1141.696871.90881.1010621.4312
1 USD0.92170.807103183.22351.369551.540590.888717.2972
1 INR0.0110750.009698010.012015810.01645630.01851150.01067850.20784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / كروني نرويجي
1 ZMW0.46893 NOK
5 ZMW2.34463 NOK
10 ZMW4.68927 NOK
20 ZMW9.37854 NOK
50 ZMW23.44635 NOK
100 ZMW46.89270 NOK
250 ZMW117.23175 NOK
500 ZMW234.46350 NOK
1000 ZMW468.92700 NOK
2000 ZMW937.85400 NOK
5000 ZMW2344.63500 NOK
10000 ZMW4689.27000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / زيميو
1 NOK2.13253 ZMW
5 NOK10.66265 ZMW
10 NOK21.32530 ZMW
20 NOK42.65060 ZMW
50 NOK106.62650 ZMW
100 NOK213.25300 ZMW
250 NOK533.13250 ZMW
500 NOK1066.26500 ZMW
1000 NOK2132.53000 ZMW
2000 NOK4265.06000 ZMW
5000 NOK10662.65000 ZMW
10000 NOK21325.30000 ZMW