Çin yuanından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile CNY → ZMW çevirin

1.000 cny
3.449,44 zmw

1,000 CNY = 3,449 ZMW

20:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / ZMW
1 CNY3,44944 ZMW
5 CNY17,24720 ZMW
10 CNY34,49440 ZMW
20 CNY68,98880 ZMW
50 CNY172,47200 ZMW
100 CNY344,94400 ZMW
250 CNY862,36000 ZMW
500 CNY1.724,72000 ZMW
1000 CNY3.449,44000 ZMW
2000 CNY6.898,88000 ZMW
5000 CNY17.247,20000 ZMW
10000 CNY34.494,40000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Çin Yuanı RMB
1 ZMW0,28990 CNY
5 ZMW1,44951 CNY
10 ZMW2,89902 CNY
20 ZMW5,79804 CNY
50 ZMW14,49510 CNY
100 ZMW28,99020 CNY
250 ZMW72,47550 CNY
500 ZMW144,95100 CNY
1000 ZMW289,90200 CNY
2000 ZMW579,80400 CNY
5000 ZMW1.449,51000 CNY
10000 ZMW2.899,02000 CNY