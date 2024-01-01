İsveç kronundan ZMW'ye

Reel döviz kuru ile SEK → ZMW çevirin

1.000 sek
2.527,71 zmw

1.00000 SEK = 2.52771 ZMW

20:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10.92850.7938086.9218710.53483.00511.346954.03345
1 EUR1.07710.854917.454911.345289.39651.450674.34385
1 GBP1.259751.1697118.720113.2706104.5661.696825.08106
1 DKK0.144470.134140.11467811.5218411.99170.1945930.582684

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / ZMW
1 SEK2.52771 ZMW
5 SEK12.63855 ZMW
10 SEK25.27710 ZMW
20 SEK50.55420 ZMW
50 SEK126.38550 ZMW
100 SEK252.77100 ZMW
250 SEK631.92750 ZMW
500 SEK1263.85500 ZMW
1000 SEK2527.71000 ZMW
2000 SEK5055.42000 ZMW
5000 SEK12638.55000 ZMW
10000 SEK25277.10000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / İsveç Kronu
1 ZMW0.39561 SEK
5 ZMW1.97808 SEK
10 ZMW3.95615 SEK
20 ZMW7.91230 SEK
50 ZMW19.78075 SEK
100 ZMW39.56150 SEK
250 ZMW98.90375 SEK
500 ZMW197.80750 SEK
1000 ZMW395.61500 SEK
2000 ZMW791.23000 SEK
5000 ZMW1978.07500 SEK
10000 ZMW3956.15000 SEK