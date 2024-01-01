Endonezya rupisinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile IDR → ZMW çevirin

1.000.000 idr
1.701,50 zmw

1.00000 IDR = 0.00170 ZMW

06:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.00960.932051.347451.541311.354450.7957037.8187
1 INR0.012046810.01122770.01623250.01856780.01631680.009585680.0941903
1 EUR1.0729589.065211.445751.653751.453260.8536958.38907
1 SGD0.74214361.6050.69168411.143871.005190.5905255.80259

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / ZMW
1 IDR0.00170 ZMW
5 IDR0.00851 ZMW
10 IDR0.01702 ZMW
20 IDR0.03403 ZMW
50 IDR0.08508 ZMW
100 IDR0.17015 ZMW
250 IDR0.42538 ZMW
500 IDR0.85075 ZMW
1000 IDR1.70150 ZMW
2000 IDR3.40300 ZMW
5000 IDR8.50750 ZMW
10000 IDR17.01500 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Endonezya Rupisi
1 ZMW587.71600 IDR
5 ZMW2938.58000 IDR
10 ZMW5877.16000 IDR
20 ZMW11754.32000 IDR
50 ZMW29385.80000 IDR
100 ZMW58771.60000 IDR
250 ZMW146929.00000 IDR
500 ZMW293858.00000 IDR
1000 ZMW587716.00000 IDR
2000 ZMW1175432.00000 IDR
5000 ZMW2938580.00000 IDR
10000 ZMW5877160.00000 IDR