Yeni İsrail şekelinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile ILS → ZMW çevirin

1.000 ils
7.282,06 zmw

1.00000 ILS = 7.28206 ZMW

06:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0733589.10511.453481.653220.9493818.336
1 GBP1.1713311.25725104.3721.702511.936471.1120421.4776
1 USD0.931650.795387183.01591.354151.540240.8844517.083
1 INR0.01122270.009581140.012045910.01631190.01855350.0106540.20578

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Yeni İsrail şekelinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / ZMW
1 ILS7.28206 ZMW
5 ILS36.41030 ZMW
10 ILS72.82060 ZMW
20 ILS145.64120 ZMW
50 ILS364.10300 ZMW
100 ILS728.20600 ZMW
250 ILS1820.51500 ZMW
500 ILS3641.03000 ZMW
1000 ILS7282.06000 ZMW
2000 ILS14564.12000 ZMW
5000 ILS36410.30000 ZMW
10000 ILS72820.60000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Yeni İsrail Şekeli
1 ZMW0.13732 ILS
5 ZMW0.68662 ILS
10 ZMW1.37324 ILS
20 ZMW2.74648 ILS
50 ZMW6.86620 ILS
100 ZMW13.73240 ILS
250 ZMW34.33100 ILS
500 ZMW68.66200 ILS
1000 ZMW137.32400 ILS
2000 ZMW274.64800 ILS
5000 ZMW686.62000 ILS
10000 ZMW1373.24000 ILS