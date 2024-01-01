Singapur dolarından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile SGD → ZMW çevirin

1.000 sgd
19.636,90 zmw

1.00000 SGD = 19.63690 ZMW

20:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115634.80.928551.533620.79393483.00667.19364.782
1 IDR0.000063960110.00005938980.00009809050.00005077990.005309090.0004601020.000305856
1 EUR1.0769516837.911.651640.85502589.3947.747155.14997
1 AUD0.6520510194.70.6054610.51768554.12454.690593.1181

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / ZMW
1 SGD19.63690 ZMW
5 SGD98.18450 ZMW
10 SGD196.36900 ZMW
20 SGD392.73800 ZMW
50 SGD981.84500 ZMW
100 SGD1963.69000 ZMW
250 SGD4909.22500 ZMW
500 SGD9818.45000 ZMW
1000 SGD19636.90000 ZMW
2000 SGD39273.80000 ZMW
5000 SGD98184.50000 ZMW
10000 SGD196369.00000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Singapur Doları
1 ZMW0.05092 SGD
5 ZMW0.25462 SGD
10 ZMW0.50924 SGD
20 ZMW1.01849 SGD
50 ZMW2.54622 SGD
100 ZMW5.09245 SGD
250 ZMW12.73112 SGD
500 ZMW25.46225 SGD
1000 ZMW50.92450 SGD
2000 ZMW101.84900 SGD
5000 ZMW254.62250 SGD
10000 ZMW509.24500 SGD