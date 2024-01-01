2.000 ZMW'den Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → SGD çevirin

2.000 zmw
102,41 sgd

1,000ZK ZMW = 0,05121S$ SGD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → SGD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05540,0562
Düşük0,05090,0494
Ortalama0,05240,0521
Değişim-7.65%2.43%
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1 ZMW → SGD istatistikleri

ZMW → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0554, en düşük 0,0509 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0524 oldu. ZMW → SGD kurundaki değişiklik -7.65 değerindeydi.

ZMW → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0562, en düşük 0,0494 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0521 oldu. ZMW → SGD kurundaki değişiklik 2.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Singapur Doları
1 ZMW0,05121 SGD
5 ZMW0,25603 SGD
10 ZMW0,51206 SGD
20 ZMW1,02412 SGD
50 ZMW2,56029 SGD
100 ZMW5,12058 SGD
250 ZMW12,80145 SGD
500 ZMW25,60290 SGD
1000 ZMW51,20580 SGD
2000 ZMW102,41160 SGD
5000 ZMW256,02900 SGD
10000 ZMW512,05800 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / ZMW
1 SGD19,52900 ZMW
5 SGD97,64500 ZMW
10 SGD195,29000 ZMW
20 SGD390,58000 ZMW
50 SGD976,45000 ZMW
100 SGD1.952,90000 ZMW
250 SGD4.882,25000 ZMW
500 SGD9.764,50000 ZMW
1000 SGD19.529,00000 ZMW
2000 SGD39.058,00000 ZMW
5000 SGD97.645,00000 ZMW
10000 SGD195.290,00000 ZMW