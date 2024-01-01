Türk lirasından ZMW'ye

Reel döviz kuru ile TRY → ZMW çevirin

1.000 try
857,74 zmw

1.00000 TRY = 0.85774 ZMW

23:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.793399278.9783.00661.346153.6728530.8977
1 EUR1.0775510.854955300.60489.44381.450543.9576833.2938
1 GBP1.26041.169651351.614104.6221.696694.6292638.9435
1 PKR0.003584610.003326630.0028440310.2975470.004825430.01316580.110756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / ZMW
1 TRY0.85774 ZMW
5 TRY4.28870 ZMW
10 TRY8.57740 ZMW
20 TRY17.15480 ZMW
50 TRY42.88700 ZMW
100 TRY85.77400 ZMW
250 TRY214.43500 ZMW
500 TRY428.87000 ZMW
1000 TRY857.74000 ZMW
2000 TRY1715.48000 ZMW
5000 TRY4288.70000 ZMW
10000 TRY8577.40000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Türk Lirası
1 ZMW1.16585 TRY
5 ZMW5.82925 TRY
10 ZMW11.65850 TRY
20 ZMW23.31700 TRY
50 ZMW58.29250 TRY
100 ZMW116.58500 TRY
250 ZMW291.46250 TRY
500 ZMW582.92500 TRY
1000 ZMW1165.85000 TRY
2000 ZMW2331.70000 TRY
5000 ZMW5829.25000 TRY
10000 ZMW11658.50000 TRY