5.000 ZMW'den Türk lirasına

Reel döviz kuru ile ZMW → TRY çevirin

5.000 zmw
6.411,45 try

1,000ZK ZMW = 1,282TL TRY

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,33981,3531
Düşük1,25261,1792
Ortalama1,28661,2597
Değişim-4.29%7.16%
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1 ZMW → TRY istatistikleri

ZMW → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3398, en düşük 1,2526 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2866 oldu. ZMW → TRY kurundaki değişiklik -4.29 değerindeydi.

ZMW → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3531, en düşük 1,1792 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2597 oldu. ZMW → TRY kurundaki değişiklik 7.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Türk Lirası
1 ZMW1,28229 TRY
5 ZMW6,41145 TRY
10 ZMW12,82290 TRY
20 ZMW25,64580 TRY
50 ZMW64,11450 TRY
100 ZMW128,22900 TRY
250 ZMW320,57250 TRY
500 ZMW641,14500 TRY
1000 ZMW1.282,29000 TRY
2000 ZMW2.564,58000 TRY
5000 ZMW6.411,45000 TRY
10000 ZMW12.822,90000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / ZMW
1 TRY0,77986 ZMW
5 TRY3,89929 ZMW
10 TRY7,79858 ZMW
20 TRY15,59716 ZMW
50 TRY38,99290 ZMW
100 TRY77,98580 ZMW
250 TRY194,96450 ZMW
500 TRY389,92900 ZMW
1000 TRY779,85800 ZMW
2000 TRY1.559,71600 ZMW
5000 TRY3.899,29000 ZMW
10000 TRY7.798,58000 ZMW