2.000 ZMW'den Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile ZMW → ILS çevirin

2.000 zmw
293,85 ils

1,000ZK ZMW = 0,1469₪ ILS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15320,1559
Düşük0,13820,1354
Ortalama0,14340,1430
Değişim-4.12%6.89%
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1 ZMW → ILS istatistikleri

ZMW → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1532, en düşük 0,1382 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1434 oldu. ZMW → ILS kurundaki değişiklik -4.12 değerindeydi.

ZMW → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1559, en düşük 0,1354 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1430 oldu. ZMW → ILS kurundaki değişiklik 6.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Yeni İsrail Şekeli
1 ZMW0,14693 ILS
5 ZMW0,73463 ILS
10 ZMW1,46925 ILS
20 ZMW2,93850 ILS
50 ZMW7,34625 ILS
100 ZMW14,69250 ILS
250 ZMW36,73125 ILS
500 ZMW73,46250 ILS
1000 ZMW146,92500 ILS
2000 ZMW293,85000 ILS
5000 ZMW734,62500 ILS
10000 ZMW1.469,25000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / ZMW
1 ILS6,80622 ZMW
5 ILS34,03110 ZMW
10 ILS68,06220 ZMW
20 ILS136,12440 ZMW
50 ILS340,31100 ZMW
100 ILS680,62200 ZMW
250 ILS1.701,55500 ZMW
500 ILS3.403,11000 ZMW
1000 ILS6.806,22000 ZMW
2000 ILS13.612,44000 ZMW
5000 ILS34.031,10000 ZMW
10000 ILS68.062,20000 ZMW