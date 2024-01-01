5 ZMW'den Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile ZMW → IDR çevirin

5 zmw
3.126,42 idr

1,000ZK ZMW = 625,3Rp IDR

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek669,9400676,3290
Düşük611,4100585,6460
Ortalama633,2718626,0445
Değişim-6.67%5.07%
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1 ZMW → IDR istatistikleri

ZMW → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 669,9400, en düşük 611,4100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 633,2718 oldu. ZMW → IDR kurundaki değişiklik -6.67 değerindeydi.

ZMW → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 676,3290, en düşük 585,6460 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 626,0445 oldu. ZMW → IDR kurundaki değişiklik 5.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Endonezya Rupisi
1 ZMW625,28500 IDR
5 ZMW3.126,42500 IDR
10 ZMW6.252,85000 IDR
20 ZMW12.505,70000 IDR
50 ZMW31.264,25000 IDR
100 ZMW62.528,50000 IDR
250 ZMW156.321,25000 IDR
500 ZMW312.642,50000 IDR
1000 ZMW625.285,00000 IDR
2000 ZMW1.250.570,00000 IDR
5000 ZMW3.126.425,00000 IDR
10000 ZMW6.252.850,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / ZMW
1 IDR0,00160 ZMW
5 IDR0,00800 ZMW
10 IDR0,01599 ZMW
20 IDR0,03199 ZMW
50 IDR0,07996 ZMW
100 IDR0,15993 ZMW
250 IDR0,39982 ZMW
500 IDR0,79964 ZMW
1000 IDR1,59927 ZMW
2000 IDR3,19854 ZMW
5000 IDR7,99635 ZMW
10000 IDR15,99270 ZMW