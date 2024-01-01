1 ZMW'den Endonezya rupisine
Reel döviz kuru ile ZMW → IDR çevirin
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|1 ZMW → IDR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|669,9400
|676,3290
|Düşük
|611,4100
|585,6460
|Ortalama
|633,2718
|626,0445
|Değişim
|-6.67%
|5.07%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZMW → IDR istatistikleri
ZMW → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 669,9400, en düşük 611,4100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 633,2718 oldu. ZMW → IDR kurundaki değişiklik -6.67 değerindeydi.
ZMW → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 676,3290, en düşük 585,6460 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 626,0445 oldu. ZMW → IDR kurundaki değişiklik 5.07 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
ZMW'den Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları ZMW / Endonezya Rupisi
|1 ZMW
|625,28500 IDR
|5 ZMW
|3.126,42500 IDR
|10 ZMW
|6.252,85000 IDR
|20 ZMW
|12.505,70000 IDR
|50 ZMW
|31.264,25000 IDR
|100 ZMW
|62.528,50000 IDR
|250 ZMW
|156.321,25000 IDR
|500 ZMW
|312.642,50000 IDR
|1000 ZMW
|625.285,00000 IDR
|2000 ZMW
|1.250.570,00000 IDR
|5000 ZMW
|3.126.425,00000 IDR
|10000 ZMW
|6.252.850,00000 IDR