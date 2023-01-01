10 bin Endonezya rupisinden Zambiya kvaçasına
Reel döviz kuru ile IDR → ZMW çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Zambiya kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları ZMW / Endonezya Rupisi
|1 ZMW
|735.44100 IDR
|5 ZMW
|3677.20500 IDR
|10 ZMW
|7354.41000 IDR
|20 ZMW
|14708.82000 IDR
|50 ZMW
|36772.05000 IDR
|100 ZMW
|73544.10000 IDR
|250 ZMW
|183860.25000 IDR
|500 ZMW
|367720.50000 IDR
|1000 ZMW
|735441.00000 IDR
|2000 ZMW
|1470882.00000 IDR
|5000 ZMW
|3677205.00000 IDR
|10000 ZMW
|7354410.00000 IDR