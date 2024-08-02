İsveç kronundan ZMW'ye Geçmiş Döviz Kurları
İsveç kronundan ZMW'ye geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) ZMW'ye (ZMW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - ZMW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
İsveç kronu → Zambiya kvaçası döviz kuru geçmişi
Bugünün İsveç kronu ZMW'ye döviz kuru şu anda 2,449, dünden bu yana %1.291 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.410 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada İsveç kronu ZMW'ye döviz kuru en yüksek değeri 2,450 (02-08-2024) ile en düşük değeri 2,409 (02-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.767 artış ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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