Чешские кроны в катарские риалы

Сконвертируйте CZK в QAR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = QR0,1546 QAR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CZK к QAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

QAR
1 CZK в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15750,1629
Низкий0,15440,1544
В среднем0,15630,1592
Изменение-1.70%-1.93%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к QAR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к QAR составил 0,1575, а минимальный — 0,1544. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1563. Изменение курса CZK к QAR в процентном соотношении составило -1.70.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к QAR составил 0,1629, а минимальный — 0,1544. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1592. Изменение курса CZK к QAR в процентном соотношении составило -1.93.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к QAR

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Катарский риал
1 CZK0,15460 QAR
5 CZK0,77299 QAR
10 CZK1,54598 QAR
20 CZK3,09196 QAR
50 CZK7,72990 QAR
100 CZK15,45980 QAR
250 CZK38,64950 QAR
500 CZK77,29900 QAR
1000 CZK154,59800 QAR
2000 CZK309,19600 QAR
5000 CZK772,99000 QAR
10000 CZK1 545,98000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Чешская крона
1 QAR6,46839 CZK
5 QAR32,34195 CZK
10 QAR64,68390 CZK
20 QAR129,36780 CZK
50 QAR323,41950 CZK
100 QAR646,83900 CZK
250 QAR1 617,09750 CZK
500 QAR3 234,19500 CZK
1000 QAR6 468,39000 CZK
2000 QAR12 936,78000 CZK
5000 QAR32 341,95000 CZK
10000 QAR64 683,90000 CZK