5 чешских крон в катарские риалы

Сконвертируйте CZK в QAR по реальному обменному курсу

5 czk
0.80 qar

1.00000 CZK = 0.15944 QAR

Среднерыночный курс в 13:19 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса CZK к QAR

1 мин. назад 1 CZK → 0 QAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85841.0685588.75961.445431.656280.9549518.299
1GBP1.1649611.2448103.41.683841.929471.1124821.3173
1USD0.93590.803342183.06551.35271.550030.893717.1251
1INR0.01126640.009671190.012038710.01628470.01866030.0107590.206164

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из чешских крон в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for чешских крон

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Чешская крона / Катарский риал
1 CZK0.15944 QAR
5 CZK0.79722 QAR
10 CZK1.59444 QAR
20 CZK3.18888 QAR
50 CZK7.97220 QAR
100 CZK15.94440 QAR
250 CZK39.86100 QAR
500 CZK79.72200 QAR
1000 CZK159.44400 QAR
2000 CZK318.88800 QAR
5000 CZK797.22000 QAR
10000 CZK1594.44000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Чешская крона
1 QAR6.27180 CZK
5 QAR31.35900 CZK
10 QAR62.71800 CZK
20 QAR125.43600 CZK
50 QAR313.59000 CZK
100 QAR627.18000 CZK
250 QAR1567.95000 CZK
500 QAR3135.90000 CZK
1000 QAR6271.80000 CZK
2000 QAR12543.60000 CZK
5000 QAR31359.00000 CZK
10000 QAR62718.00000 CZK