Датские кроны в катарские риалы

Сконвертируйте DKK в QAR по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = QR0,5239 QAR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к QAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

QAR
1 DKK в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,53430,5471
Низкий0,52390,5239
В среднем0,53010,5377
Изменение-1.92%-1.74%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к QAR

За последние 30 дней максимальный курс DKK к QAR составил 0,5343, а минимальный — 0,5239. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5301. Изменение курса DKK к QAR в процентном соотношении составило -1.92.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к QAR составил 0,5471, а минимальный — 0,5239. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5377. Изменение курса DKK к QAR в процентном соотношении составило -1.74.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к QAR

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Катарский риал
1 DKK0,52393 QAR
5 DKK2,61963 QAR
10 DKK5,23925 QAR
20 DKK10,47850 QAR
50 DKK26,19625 QAR
100 DKK52,39250 QAR
250 DKK130,98125 QAR
500 DKK261,96250 QAR
1000 DKK523,92500 QAR
2000 DKK1 047,85000 QAR
5000 DKK2 619,62500 QAR
10000 DKK5 239,25000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Датская крона
1 QAR1,90867 DKK
5 QAR9,54335 DKK
10 QAR19,08670 DKK
20 QAR38,17340 DKK
50 QAR95,43350 DKK
100 QAR190,86700 DKK
250 QAR477,16750 DKK
500 QAR954,33500 DKK
1000 QAR1 908,67000 DKK
2000 QAR3 817,34000 DKK
5000 QAR9 543,35000 DKK
10000 QAR19 086,70000 DKK