Австралийские доллары в катарские риалы

Сконвертируйте AUD в QAR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = QR2,396 QAR

Среднерыночный курс в 19:47
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График изменения обменного курса AUD к QAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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QAR
1 AUD в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,46072,5221
Низкий2,39132,3913
В среднем2,42262,4491
Изменение-2.14%-0.02%
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Соотношение 1 AUD к QAR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к QAR составил 2,4607, а минимальный — 2,3913. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4226. Изменение курса AUD к QAR в процентном соотношении составило -2.14.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к QAR составил 2,5221, а минимальный — 2,3913. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4491. Изменение курса AUD к QAR в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3950,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9411,2052,167197,1971,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39111,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Катарский риал
1 AUD2,39641 QAR
5 AUD11,98205 QAR
10 AUD23,96410 QAR
20 AUD47,92820 QAR
50 AUD119,82050 QAR
100 AUD239,64100 QAR
250 AUD599,10250 QAR
500 AUD1 198,20500 QAR
1000 AUD2 396,41000 QAR
2000 AUD4 792,82000 QAR
5000 AUD11 982,05000 QAR
10000 AUD23 964,10000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Австралийский доллар
1 QAR0,41729 AUD
5 QAR2,08646 AUD
10 QAR4,17292 AUD
20 QAR8,34584 AUD
50 QAR20,86460 AUD
100 QAR41,72920 AUD
250 QAR104,32300 AUD
500 QAR208,64600 AUD
1000 QAR417,29200 AUD
2000 QAR834,58400 AUD
5000 QAR2 086,46000 AUD
10000 QAR4 172,92000 AUD