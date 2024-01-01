Чешские кроны в никарагуанские кордобы

Сконвертируйте CZK в NIO по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = C$1,561 NIO

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CZK к NIO

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NIO
1 CZK в NIOПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,59211,6455
Низкий1,55841,5584
В среднем1,57851,6082
Изменение-1.73%-2.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к NIO

За последние 30 дней максимальный курс CZK к NIO составил 1,5921, а минимальный — 1,5584. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5785. Изменение курса CZK к NIO в процентном соотношении составило -1.73.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к NIO составил 1,6455, а минимальный — 1,5584. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6082. Изменение курса CZK к NIO в процентном соотношении составило -2.05.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к NIO

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в никарагуанские кордобы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и NIO из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в NIO, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Никарагуанская кордоба
1 CZK1,56104 NIO
5 CZK7,80520 NIO
10 CZK15,61040 NIO
20 CZK31,22080 NIO
50 CZK78,05200 NIO
100 CZK156,10400 NIO
250 CZK390,26000 NIO
500 CZK780,52000 NIO
1000 CZK1 561,04000 NIO
2000 CZK3 122,08000 NIO
5000 CZK7 805,20000 NIO
10000 CZK15 610,40000 NIO
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Чешская крона
1 NIO0,64060 CZK
5 NIO3,20299 CZK
10 NIO6,40597 CZK
20 NIO12,81194 CZK
50 NIO32,02985 CZK
100 NIO64,05970 CZK
250 NIO160,14925 CZK
500 NIO320,29850 CZK
1000 NIO640,59700 CZK
2000 NIO1 281,19400 CZK
5000 NIO3 202,98500 CZK
10000 NIO6 405,97000 CZK