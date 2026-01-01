الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كوردبا نيكاراغوا

حوّل CZK إلى NIO بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 1.762 NIO
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى NIO،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى NIO متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى NIO اليوم

CZKNIO
1 CZK1.76 NIO
5 CZK8.81 NIO
10 CZK17.62 NIO
20 CZK35.24 NIO
50 CZK88.11 NIO
100 CZK176.22 NIO
250 CZK440.54 NIO
500 CZK881.08 NIO
1000 CZK1,762.15 NIO
2000 CZK3,524.30 NIO
5000 CZK8,810.75 NIO
10000 CZK17,621.50 NIO
NIOCZK
1 NIO0.57 CZK
5 NIO2.84 CZK
10 NIO5.67 CZK
20 NIO11.35 CZK
50 NIO28.37 CZK
100 NIO56.75 CZK
250 NIO141.87 CZK
500 NIO283.74 CZK
1000 NIO567.49 CZK
2000 NIO1,134.97 CZK
5000 NIO2,837.44 CZK
10000 NIO5,674.87 CZK

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