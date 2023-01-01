يوان صيني إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل CNY إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٥٬٠٠٩٫٩٦ nio

1.00000 CNY = 5.00996 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 8:5 UTC
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CNY إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.59361.437441.66220.964918.2092
1GBP1.155611.23165102.381.661131.920851.1150421.0427
1USD0.93830.811919183.1241.34871.559580.9052517.085
1INR0.01128750.009767560.012030210.01622520.0187620.01089040.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / نيكاراغوا كوردوبا
1 CNY5.00996 NIO
5 CNY25.04980 NIO
10 CNY50.09960 NIO
20 CNY100.19920 NIO
50 CNY250.49800 NIO
100 CNY500.99600 NIO
250 CNY1252.49000 NIO
500 CNY2504.98000 NIO
1000 CNY5009.96000 NIO
2000 CNY10019.92000 NIO
5000 CNY25049.80000 NIO
10000 CNY50099.60000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Chinese Yuan RMB
1 NIO0.19960 CNY
5 NIO0.99801 CNY
10 NIO1.99602 CNY
20 NIO3.99204 CNY
50 NIO9.98010 CNY
100 NIO19.96020 CNY
250 NIO49.90050 CNY
500 NIO99.80100 CNY
1000 NIO199.60200 CNY
2000 NIO399.20400 CNY
5000 NIO998.01000 CNY
10000 NIO1996.02000 CNY