ريال برازيلي إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل BRL إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٬٤٩٧٫٦٤ nio

1.00000 BRL = 7.49764 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 6:18 UTC
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BRL إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.06488.46841.435441.659780.9576518.2137
1GBP1.1575411.2316102.4041.661551.921221.1085221.0827
1USD0.939850.811952183.1471.34911.559940.9000517.1181
1INR0.01130350.009765260.012026910.01622550.01876120.01082480.205878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / نيكاراغوا كوردوبا
1 BRL7.49764 NIO
5 BRL37.48820 NIO
10 BRL74.97640 NIO
20 BRL149.95280 NIO
50 BRL374.88200 NIO
100 BRL749.76400 NIO
250 BRL1874.41000 NIO
500 BRL3748.82000 NIO
1000 BRL7497.64000 NIO
2000 BRL14995.28000 NIO
5000 BRL37488.20000 NIO
10000 BRL74976.40000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / الريال البرازيلي
1 NIO0.13337 BRL
5 NIO0.66687 BRL
10 NIO1.33375 BRL
20 NIO2.66750 BRL
50 NIO6.66875 BRL
100 NIO13.33750 BRL
250 NIO33.34375 BRL
500 NIO66.68750 BRL
1000 NIO133.37500 BRL
2000 NIO266.75000 BRL
5000 NIO666.87500 BRL
10000 NIO1333.75000 BRL