Brezilya realinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile BRL → NIO çevirin

1.000 brl
7.192,08 nio

1,000 BRL = 7,192 NIO

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brezilya realinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Nikaragua Kordobası
1 BRL7,19208 NIO
5 BRL35,96040 NIO
10 BRL71,92080 NIO
20 BRL143,84160 NIO
50 BRL359,60400 NIO
100 BRL719,20800 NIO
250 BRL1.798,02000 NIO
500 BRL3.596,04000 NIO
1000 BRL7.192,08000 NIO
2000 BRL14.384,16000 NIO
5000 BRL35.960,40000 NIO
10000 BRL71.920,80000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Brezilya Reali
1 NIO0,13904 BRL
5 NIO0,69521 BRL
10 NIO1,39042 BRL
20 NIO2,78084 BRL
50 NIO6,95210 BRL
100 NIO13,90420 BRL
250 NIO34,76050 BRL
500 NIO69,52100 BRL
1000 NIO139,04200 BRL
2000 NIO278,08400 BRL
5000 NIO695,21000 BRL
10000 NIO1.390,42000 BRL