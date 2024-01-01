Yeni İsrail şekelinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile ILS → NIO çevirin

1.000 ils
10.085,10 nio

1.00000 ILS = 10.08510 NIO

06:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536651.0730589.07451.453181.652750.9493418.3341
1 GBP1.1714211.25705104.3481.702361.936161.1120821.478
1 USD0.93190.795513183.01061.354251.540240.8846517.086
1 INR0.01122660.009583270.012046610.01631420.01855470.01065710.205829

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Yeni İsrail şekelinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nikaragua Kordobası
1 ILS10.08510 NIO
5 ILS50.42550 NIO
10 ILS100.85100 NIO
20 ILS201.70200 NIO
50 ILS504.25500 NIO
100 ILS1008.51000 NIO
250 ILS2521.27500 NIO
500 ILS5042.55000 NIO
1000 ILS10085.10000 NIO
2000 ILS20170.20000 NIO
5000 ILS50425.50000 NIO
10000 ILS100851.00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Yeni İsrail Şekeli
1 NIO0.09916 ILS
5 NIO0.49578 ILS
10 NIO0.99156 ILS
20 NIO1.98312 ILS
50 NIO4.95781 ILS
100 NIO9.91562 ILS
250 NIO24.78905 ILS
500 NIO49.57810 ILS
1000 NIO99.15620 ILS
2000 NIO198.31240 ILS
5000 NIO495.78100 ILS
10000 NIO991.56200 ILS