Macar forintinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile HUF → NIO çevirin

10.000 huf
1.015,53 nio

1.00000 HUF = 0.10155 NIO

06:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537051.0728589.06121.453231.653720.9495618.3377
1 GBP1.1713611.25665104.3191.70221.937031.1122821.4793
1 USD0.932150.795767183.01371.354551.541430.885117.0925
1 INR0.01122820.009585970.012046210.01631720.01856830.01066210.2059

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Nikaragua Kordobası
2000 HUF203.10600 NIO
5000 HUF507.76500 NIO
10000 HUF1015.53000 NIO
15000 HUF1523.29500 NIO
20000 HUF2031.06000 NIO
30000 HUF3046.59000 NIO
40000 HUF4062.12000 NIO
50000 HUF5077.65000 NIO
60000 HUF6093.18000 NIO
100000 HUF10155.30000 NIO
150000 HUF15232.95000 NIO
200000 HUF20310.60000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Macar Forinti
1 NIO9.84703 HUF
5 NIO49.23515 HUF
10 NIO98.47030 HUF
20 NIO196.94060 HUF
50 NIO492.35150 HUF
100 NIO984.70300 HUF
250 NIO2461.75750 HUF
500 NIO4923.51500 HUF
1000 NIO9847.03000 HUF
2000 NIO19694.06000 HUF
5000 NIO49235.15000 HUF
10000 NIO98470.30000 HUF