Türk lirasından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile TRY → NIO çevirin

1.000 try
1.194,47 nio

1.00000 TRY = 1.19447 NIO

23:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549951.0775589.44281.450491.650790.94788518.3651
1 GBP1.169611.2603104.6121.696491.930751.1086421.4798
1 USD0.9280.793462183.00571.34611.531980.8796517.0434
1 INR0.01118030.009559130.012047410.0162170.01845630.01059750.205328

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Türk lirasından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Nikaragua Kordobası
1 TRY1.19447 NIO
5 TRY5.97235 NIO
10 TRY11.94470 NIO
20 TRY23.88940 NIO
50 TRY59.72350 NIO
100 TRY119.44700 NIO
250 TRY298.61750 NIO
500 TRY597.23500 NIO
1000 TRY1194.47000 NIO
2000 TRY2388.94000 NIO
5000 TRY5972.35000 NIO
10000 TRY11944.70000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Türk Lirası
1 NIO0.83719 TRY
5 NIO4.18597 TRY
10 NIO8.37194 TRY
20 NIO16.74388 TRY
50 NIO41.85970 TRY
100 NIO83.71940 TRY
250 NIO209.29850 TRY
500 NIO418.59700 TRY
1000 NIO837.19400 TRY
2000 NIO1674.38800 TRY
5000 NIO4185.97000 TRY
10000 NIO8371.94000 TRY