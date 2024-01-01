10 bin Türk lirasından Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile TRY → NIO çevirin

10.000 try
11.386 nio

1,000 TRY = 1,139 NIO

01:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8961,4661,6440,97317,675
1 GBP1,1711,246103,9891,7151,9231,13820,676
1 USD0,9390,803183,4511,3761,5430,91416,592
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Nikaragua Kordobası
1 TRY1,13860 NIO
5 TRY5,69300 NIO
10 TRY11,38600 NIO
20 TRY22,77200 NIO
50 TRY56,93000 NIO
100 TRY113,86000 NIO
250 TRY284,65000 NIO
500 TRY569,30000 NIO
1000 TRY1.138,60000 NIO
2000 TRY2.277,20000 NIO
5000 TRY5.693,00000 NIO
10000 TRY11.386,00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Türk Lirası
1 NIO0,87827 TRY
5 NIO4,39134 TRY
10 NIO8,78269 TRY
20 NIO17,56538 TRY
50 NIO43,91345 TRY
100 NIO87,82690 TRY
250 NIO219,56725 TRY
500 NIO439,13450 TRY
1000 NIO878,26900 TRY
2000 NIO1.756,53800 TRY
5000 NIO4.391,34500 TRY
10000 NIO8.782,69000 TRY