Romanya leyinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile RON → NIO çevirin

1.000 ron
7.973,56 nio

1.00000 RON = 7.97356 NIO

18:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0765589.36151.451141.651780.94742518.3538
1 GBP1.1696811.25915104.5191.697271.931951.1081821.4669
1 USD0.92890.794187183.00731.347951.534330.8800517.0487
1 INR0.01119050.009567670.012047110.01623890.01848430.01060210.205388

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Romanya leyinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Nikaragua Kordobası
1 RON7.97356 NIO
5 RON39.86780 NIO
10 RON79.73560 NIO
20 RON159.47120 NIO
50 RON398.67800 NIO
100 RON797.35600 NIO
250 RON1993.39000 NIO
500 RON3986.78000 NIO
1000 RON7973.56000 NIO
2000 RON15947.12000 NIO
5000 RON39867.80000 NIO
10000 RON79735.60000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Rumen Leyi
1 NIO0.12541 RON
5 NIO0.62708 RON
10 NIO1.25415 RON
20 NIO2.50830 RON
50 NIO6.27075 RON
100 NIO12.54150 RON
250 NIO31.35375 RON
500 NIO62.70750 RON
1000 NIO125.41500 RON
2000 NIO250.83000 RON
5000 NIO627.07500 RON
10000 NIO1254.15000 RON