2.000 Romanya leyinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile RON → NIO çevirin

1,000L RON = 7,834C$ NIO

23:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 RON → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,08638,2809
Düşük7,78517,7851
Ortalama7,96018,1122
Değişim-2.59%-4.87%
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1 RON → NIO istatistikleri

RON → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,0863, en düşük 7,7851 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,9601 oldu. RON → NIO kurundaki değişiklik -2.59 değerindeydi.

RON → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,2809, en düşük 7,7851 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,1122 oldu. RON → NIO kurundaki değişiklik -4.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,401
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,436
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,216
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,92

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Nikaragua Kordobası
1 RON7,83384 NIO
5 RON39,16920 NIO
10 RON78,33840 NIO
20 RON156,67680 NIO
50 RON391,69200 NIO
100 RON783,38400 NIO
250 RON1.958,46000 NIO
500 RON3.916,92000 NIO
1000 RON7.833,84000 NIO
2000 RON15.667,68000 NIO
5000 RON39.169,20000 NIO
10000 RON78.338,40000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Rumen Leyi
1 NIO0,12765 RON
5 NIO0,63825 RON
10 NIO1,27651 RON
20 NIO2,55302 RON
50 NIO6,38255 RON
100 NIO12,76510 RON
250 NIO31,91275 RON
500 NIO63,82550 RON
1000 NIO127,65100 RON
2000 NIO255,30200 RON
5000 NIO638,25500 RON
10000 NIO1.276,51000 RON