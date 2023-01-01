5 ريال برازيلي إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل BRL إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

5 brl
36.98 nio

1.00000 BRL = 7.39521 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 2:27 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 NIO
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.078589.17041.465681.666670.95418.3889
1GBP1.1686311.2603104.2021.712751.947611.1148821.4886
1USD0.92720.793462182.681.3591.545360.884617.0504
1INR0.01121450.009596780.012094810.01643690.01869080.01069910.206222

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / نيكاراغوا كوردوبا
1 BRL7.39521 NIO
5 BRL36.97605 NIO
10 BRL73.95210 NIO
20 BRL147.90420 NIO
50 BRL369.76050 NIO
100 BRL739.52100 NIO
250 BRL1848.80250 NIO
500 BRL3697.60500 NIO
1000 BRL7395.21000 NIO
2000 BRL14790.42000 NIO
5000 BRL36976.05000 NIO
10000 BRL73952.10000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / الريال البرازيلي
1 NIO0.13522 BRL
5 NIO0.67612 BRL
10 NIO1.35223 BRL
20 NIO2.70446 BRL
50 NIO6.76115 BRL
100 NIO13.52230 BRL
250 NIO33.80575 BRL
500 NIO67.61150 BRL
1000 NIO135.22300 BRL
2000 NIO270.44600 BRL
5000 NIO676.11500 BRL
10000 NIO1352.23000 BRL