روبية هندية إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل INR إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٬٤١٢٫٤٢ nio

1.00000 INR = 0.44124 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 1:7 UTC
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INR إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0630588.15341.433631.655070.9572518.2077
1GBP1.1580111.23105102.0851.660191.916631.1085121.0852
1USD0.94070.812315182.9251.34861.55690.900517.1278
1INR0.01134390.009795780.012059110.01626290.01877490.01085920.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / نيكاراغوا كوردوبا
1 INR0.44124 NIO
5 INR2.20621 NIO
10 INR4.41242 NIO
20 INR8.82484 NIO
50 INR22.06210 NIO
100 INR44.12420 NIO
250 INR110.31050 NIO
500 INR220.62100 NIO
1000 INR441.24200 NIO
2000 INR882.48400 NIO
5000 INR2206.21000 NIO
10000 INR4412.42000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / الروبية الهندية
1 NIO2.26633 INR
5 NIO11.33165 INR
10 NIO22.66330 INR
20 NIO45.32660 INR
50 NIO113.31650 INR
100 NIO226.63300 INR
250 NIO566.58250 INR
500 NIO1133.16500 INR
1000 NIO2266.33000 INR
2000 NIO4532.66000 INR
5000 NIO11331.65000 INR
10000 NIO22663.30000 INR